Fête de la musique – Lambesc 21 juin 2025 19:00

Bouches-du-Rhône

Fête de la musique Samedi 21 juin 2025 à 19h. Centre historique de Lambesc Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Comme chaque année, 21 juin rime avec retour de l’été, nuit la plus courte de l’année, et fête de la musique. La Ville de Lambesc vous convie ainsi à fêter en musique cette date symbolique !

Deux scènes de concert seront installées pour le plus grand plaisir du public, accompagnées de divers foodtrucks où chacun pourra se restaurer tout en profitant des premières douceurs de l’été.



Comme chaque année, les associations musicales lambescaines, telles que Jazzmania, se retrouveront Place Héros et Martyrs pour offrir une programmation variée.



Sur la Place Jean Jaurès, la scène principale accueillera l’École de Musique Municipale, un groupe hommage aux Beatles Yesterday , ainsi que l’orchestre créole Brass Koulé qui clôturera cette soirée festive. .

Centre historique de Lambesc

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 63 mediatheque@lambesc.fr

Like every year, June 21 means the return of summer, the shortest night of the year, and the Fête de la Musique. The town of Lambesc invites you to celebrate this symbolic date with music!

Wie jedes Jahr steht der 21. Juni für die Rückkehr des Sommers, die kürzeste Nacht des Jahres und die Fête de la Musique. Die Stadt Lambesc lädt Sie ein, dieses symbolische Datum mit Musik zu feiern!

Come ogni anno, il 21 giugno è sinonimo di ritorno dell’estate, della notte più corta dell’anno e della Festa della Musica. Lambesc vi invita a celebrare questa data simbolica con la musica!

Como cada año, el 21 de junio es sinónimo del regreso del verano, de la noche más corta del año y de la Fiesta de la Música. Lambesc le invita a celebrar esta fecha simbólica con música

