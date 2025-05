Fête de la Musique – Lamothe-Fénelon, 14 juin 2025 07:00, Lamothe-Fénelon.

Lot

Fête de la Musique Lamothe-Basse Lamothe-Fénelon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Dans un lieu exceptionnel, le comité des fêtes vous convie à sa Fête de la Musique

Scène ouverte à 21h et restauration rapide avant .

Lamothe-Basse

Lamothe-Fénelon 46350 Lot Occitanie +33 5 65 37 65 71

English :

In an exceptional place, the festival committee invites you to its Music Festival

German :

An einem außergewöhnlichen Ort lädt Sie das Festkomitee zu seiner Fête de la Musique ein

Italiano :

In un luogo eccezionale, il comitato del festival vi invita al suo Festival della Musica

Espanol :

En un lugar excepcional, el comité del festival le invita a su Fiesta de la Música

L’événement Fête de la Musique Lamothe-Fénelon a été mis à jour le 2025-05-21 par OT Vallée de la Dordogne