Fête de la musique Rue de la mairie Lampaul-Plouarzel
Fête de la musique Rue de la mairie Lampaul-Plouarzel samedi 13 juin 2026.
Lampaul-Plouarzel
Fête de la musique
Rue de la mairie Parking et Salle du Kruguel Lampaul-Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:30:00
fin : 2026-06-13 00:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Le comité d’animation et plusieurs associations Lampaulaises vous proposent une Fête de la musique au Kruguel à partir de 17h30.
Au programme chants, percussions, prestations de groupes locaux et de nouvelles découvertes, le tout dans une ambiance colorée. Venez fêter l’été avant l’été !
Et pour prolonger le plaisir restauration et buvette sur place.
Entrée gratuite. Amateurs de musique, venez nombreux ! .
Rue de la mairie Parking et Salle du Kruguel Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 84 01 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-05-05 par OT IROISE BRETAGNE
À voir aussi à Lampaul-Plouarzel (Finistère)
- Les Petites Folies Les 15 ans ! Lampaul-Plouarzel 22 mai 2026
- Atelier nature découverte de l’estran et des animaux marins Lampaul-Plouarzel 23 mai 2026
- Atelier nature Balade des oiseaux marins Lampaul-Plouarzel 6 juin 2026
- Atelier nature découverte de l’estran et des animaux marins Lampaul-Plouarzel 7 juillet 2026
- Atelier nature balade sur les oiseaux marins Lampaul-Plouarzel 9 juillet 2026