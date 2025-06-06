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Fête de la musique Rue de la mairie Lampaul-Plouarzel

Fête de la musique Rue de la mairie Lampaul-Plouarzel samedi 13 juin 2026.

Lieu : Rue de la mairie

Adresse : Parking et Salle du Kruguel

Ville : 29810 Lampaul-Plouarzel

Département : Finistère

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Lampaul-Plouarzel

Fête de la musique

Rue de la mairie Parking et Salle du Kruguel Lampaul-Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:30:00
fin : 2026-06-13 00:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Le comité d’animation et plusieurs associations Lampaulaises vous proposent une Fête de la musique au Kruguel à partir de 17h30.
Au programme chants, percussions, prestations de groupes locaux et de nouvelles découvertes, le tout dans une ambiance colorée. Venez fêter l’été avant l’été !
Et pour prolonger le plaisir restauration et buvette sur place.
Entrée gratuite. Amateurs de musique, venez nombreux !   .

Rue de la mairie Parking et Salle du Kruguel Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 84 01 13 

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Lampaul-Plouarzel a été mis à jour le 2026-05-05 par OT IROISE BRETAGNE

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