PARC DE KRÉAC’H KÉLENN

– 14h École de musique

– 15h Strollad Bro Landi

– 15h30 Danserien Lann Tivizio

– 16h Atousports Zumba

– De 16h30 à 19h30 LA CARAVANE JUKE BOX

Une seule règle c’est le premier arrivé qui choisit la musique.

Telle une attraction foraine, la caravane, vintage à souhait, aux formes arrondies et aux boiseries, est le domaine des Frères Scopitone. Munis simplement de leurs instruments et de leur voix, ils réinventent avec vous les plus grands standards du patrimoine français et même international.

CENTRE VILLE CONCERTS ET ANIMATIONS

– A partir de 19h Karaoké (devant le Brazza)

– 19h course de garçons de café (devant le CiKlubb)

– 19h15 Country Paradise Dancers (devant le Kebab)

– 19h30 Blue Deep (devant la Table de Soaz’)

– 21h30 Madison géant (devant le Brazza)

SUR LA GRANDE SCÈNE, place de l’église

– 20h Starship Coopers, funk and groove

– 22 h TRIWAP & Co Trio breton. Décalé et réjouissant.

Chanteurs, danseurs, multi-instrumentistes, comédiens. Lunettes orange, démarche conquérante, chorégraphies désopilantes et sourire en coin. Ils jonglent avec les instruments piano, contrebasse, trombone, guitare, flûte.

– A partir de 23h30 DJ (devant le CiKlubb). .

Centre ville

Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 67 63

