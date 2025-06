Fête de la musique Le Pré Maréchat Landrais 21 juin 2025 10:00

Charente-Maritime

Fête de la musique Le Pré Maréchat D112, près de l’Aire Naturelle de Loisirs Landrais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21 19:00:00

Date(s) :

2025-06-21

La Fête de la Musique concerts live, marché de créateurs et food trucks pour une journée festive et conviviale en famille ou entre amis ! Une célébration de la musqiue sous toutes ses formes, à ne pas manquer.

.

Le Pré Maréchat D112, près de l’Aire Naturelle de Loisirs

Landrais 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 73 69 mairie@landrais.fr

English :

La Fête de la Musique: live concerts, designer markets and food trucks for a festive day out with family and friends! A celebration of music in all its forms, not to be missed.

German :

Die Fête de la Musique: Live-Konzerte, Designermärkte und Foodtrucks für einen festlichen und geselligen Tag mit der Familie oder mit Freunden! Eine Feier der Musik in all ihren Formen, die Sie nicht verpassen sollten.

Italiano :

La Fête de la Musique: concerti dal vivo, mercatino di design e food truck per una giornata di festa con la famiglia e gli amici! Una celebrazione della musica in tutte le sue forme, da non perdere.

Espanol :

La Fête de la Musique: conciertos en directo, mercadillo de diseño y food trucks para pasar un día festivo en familia o entre amigos Una celebración de la música en todas sus formas, que no se puede perder.

L’événement Fête de la musique Landrais a été mis à jour le 2025-06-18 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin