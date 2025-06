Fête de la musique – Langon 21 juin 2025 15:00

Gratuit

Début : 2025-06-21 15:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Langon se transforme en scène à ciel ouvert !

PLACE DE LA MAIRIE DE 15H À 18H30

15h Liz et Kali

15h15 LAAME

15h30 Les Dynamites

16h Les Têtes Brûlées 16h30 Karma

17h Rock N’Drôles 17h30 Musik’Ensemble

18h Atelier Jazz

RUE MAUBEC DE 15H30 À 18H30

Les artistes déambulent batucada, flûtes, violons, chorales, fanfares, une animation musicale qui promet de faire chalouper les passants !

15h30 Batucada

16h Violons

16h30 Chorales

17h Fanfare La Clique

18h Batucada

PLACE DES CARMES DE 18H30 À 1H

Venez chanter et danser aux rythmes des musiques actuelles ! On vous embarque jusqu’au bout de la nuit !

18h30 Les Hurricanes

19h15 Les Hopers

20h Les Zélectrons

20h45 Santa Cruz

21h30 Why Not

22h15 Les Saint-Symfurieux

23h jusqu’à 1h Clôture avec Danse Machin

Buvette et restauration sur place .

Cours des Carmes

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 17 50 30 contact@labandesons.fr

