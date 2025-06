Fête de la musique Lapoutroie 21 juin 2025 19:00

Haut-Rhin

Fête de la musique Hachimette Lapoutroie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21 23:59:00

Date(s) :

2025-06-21

Plus de 100 musiciens, chanteurs de tous âges et groupes répartis dans différents endroits du village. Restauration sur place avec tartes flambées et crêpes.

De nombreux groupes musicaux éclectiques vous donnent rendez-vous dans les rues, cours, jardins pour une formidable soirée musicale.

Au programme: Neverland, Ambiance 3, Rastarantino and the loop station, Evergreen Jazz Band, Super , Marie Paule D, Les Chaises Bleues, Supersonic, Prairie Rose, Tiece, Les Welche Dancer’s et l’école de musique de la Vallée.

Tartes flambées, crêpes et buvettes tout au long de la soirée. 0 .

Hachimette

Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 6 12 64 62 89 lesjeunesdelamontagne@gmail.com

English :

More than 100 musicians, singers of all ages and groups in different parts of the village. On-site catering with tartes flambées and crêpes.

German :

Über 100 Musiker, Sänger aller Altersgruppen und Gruppen, die an verschiedenen Orten im Dorf verteilt sind. Verpflegung vor Ort mit Flammkuchen und Crêpes.

Italiano :

Più di 100 musicisti, cantanti di tutte le età e gruppi distribuiti in tutto il villaggio. Ristorazione in loco con tartes flambées e crêpes.

Espanol :

Más de 100 músicos, cantantes de todas las edades y grupos repartidos por todo el pueblo. Catering in situ con tartas flambeadas y crepes.

L’événement Fête de la musique Lapoutroie a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg