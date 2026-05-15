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FÊTE DE LA MUSIQUE Larra

FÊTE DE LA MUSIQUE Larra

FÊTE DE LA MUSIQUE Larra samedi 20 juin 2026.

Adresse : DOMAINE DE CAVAILLÉ

Ville : 31330 Larra

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : 0 0 0 Tarif de base plein tarif

Larra

FÊTE DE LA MUSIQUE

DOMAINE DE CAVAILLÉ Larra Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Venez célébrer la musique dans une ambiance festive et conviviale !
Au programme karaoké, concert live et restauration sur place pour profiter d’un moment chaleureux et rythmé au son de la musique.
Rendez-vous le samedi 20 juin 2026 à partir de 19h — entrée libre, venez nombreux ! 0  .

DOMAINE DE CAVAILLÉ Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 62 54  generations.larra@gmail.com

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English :

Come and celebrate music in a friendly, festive atmosphere!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Larra a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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