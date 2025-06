Fête de la musique le 21 juin 2025 à Cambremer – Cambremer 21 juin 2025 18:00

Calvados

Fête de la musique le 21 juin 2025 à Cambremer Place de l’Église Cambremer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

fête de la musique le samedi 21 juin dès 18h, place de l’église.

Nous avons le plaisir de vous inviter comme chaque année à la scène ouverte de la fête de la musique le samedi 21 juin dès 18h, place de l’église.

Tout ce que vous aurez à faire est de vous inscrire pour vous emparer du micro et pousser la chansonnette !

Buvette et restauration sur place, le comité des fêtes aurait bien besoin d’un coup de main 06.76.78.06.03 pour tenir un créneau au service. Vous pouvez apporter votre plus beau gâteau dès 17h30!

fête de la musique le samedi 21 juin dès 18h, place de l’église.

Nous avons le plaisir de vous inviter comme chaque année à la scène ouverte de la fête de la musique le samedi 21 juin dès 18h, place de l’église.

Tout ce que vous aurez à faire est de vous inscrire pour vous emparer du micro et pousser la chansonnette !

Buvette et restauration sur place, le comité des fêtes aurait bien besoin d’un coup de main 06.76.78.06.03 pour tenir un créneau au service. Vous pouvez apporter votre plus beau gâteau dès 17h30! .

Place de l’Église

Cambremer 14340 Calvados Normandie +33 6 52 92 23 62

English : Fête de la musique le 21 juin 2025 à Cambremer

fête de la musique saturday june 21 from 6pm, place de l’église.

As every year, we’re delighted to invite you to the Fête de la Musique open stage on Saturday, June 21, starting at 6pm in Place de l’Eglise.

All you’ll have to do is sign up to get on the mike and sing along!

Refreshments and food will be available on site, but the festivities committee could really use a hand: 06.76.78.06.03 for a service slot. You can bring your best cake from 5.30pm!

German : Fête de la musique le 21 juin 2025 à Cambremer

fête de la musique am Samstag, den 21. Juni ab 18 Uhr, place de l’église.

Wir freuen uns, Sie wie jedes Jahr zur offenen Bühne der Fête de la Musique am Samstag, den 21. Juni ab 18 Uhr auf dem Kirchplatz einladen zu können.

Alles, was Sie tun müssen, ist sich anzumelden, um das Mikrofon zu ergreifen und das Liedchen zu singen!

Getränke und Essen gibt es vor Ort. Das Festkomitee könnte eine helfende Hand gebrauchen: 06.76.78.06.03, um einen Slot im Service zu halten. Sie können Ihren schönsten Kuchen ab 17:30 Uhr mitbringen!

Italiano :

festa della musica sabato 21 giugno dalle 18.00, place de l’église.

Siamo lieti di invitarvi, come ogni anno, al palco aperto della Fête de la Musique sabato 21 giugno alle 18.00 in Place de l’Eglise.

Non dovete fare altro che iscrivervi per salire sul microfono e cantare insieme a noi!

Il rinfresco e il cibo saranno disponibili sul posto, ma il comitato dei festeggiamenti avrebbe bisogno di una mano: 06.76.78.06.03 per dare una mano. Potete portare la vostra torta migliore a partire dalle 17.30!

Espanol :

fête de la musique el sábado 21 de junio a partir de las 18.00 h, place de l’église.

Nos complace invitarle, como cada año, al escenario abierto de la Fiesta de la Música, el sábado 21 de junio a partir de las 18.00 h, en la Place de l’Eglise.

Sólo tienes que inscribirte para subirte al micrófono y cantar

Habrá refrescos y comida in situ, pero a la comisión de festejos no le vendría mal una mano: 06.76.78.06.03 para echar una mano. Puedes traer tu mejor tarta a partir de las 17.30

L’événement Fête de la musique le 21 juin 2025 à Cambremer Cambremer a été mis à jour le 2025-06-12 par OT CA de Lisieux Normandie