Fête de la musique Le bal des tout-petits – Rieupeyroux, 21 juin 2025 07:00, Rieupeyroux.

Aveyron

Fête de la musique Le bal des tout-petits 16 rue Droite Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Un moment musical et joyeux animé par Antonin et Lore pour les enfants de 1 à 7 ans

Chants, Histoires, Accordéon, Guitare, Danse

Venez en famille !

16 rue Droite

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 51 46 reseau.mediatheques@ccabsv.fr

English :

A musical and joyful moment animated by Antonin and Lore for children from 1 to 7 years old:

Songs, Stories, Accordion, Guitar, Dance

Bring the whole family!

German :

Ein musikalischer und fröhlicher Moment, der von Antonin und Lore für Kinder von 1 bis 7 Jahren gestaltet wird:

Lieder, Geschichten, Akkordeon, Gitarre, Tanz

Kommen Sie mit Ihrer Familie!

Italiano :

Antonin e Lore intrattengono i bambini da 1 a 7 anni con musica e divertimento:

Canzoni, Storie, Fisarmonica, Chitarra, Danza

Venite in famiglia!

Espanol :

Antonin y Lore entretienen a niños de 1 a 7 años con música y diversión:

Canciones, Cuentos, Acordeón, Guitarra, Baile

¡Ven en familia!

