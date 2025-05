FÊTE DE LA MUSIQUE – Le Barcarès, 21 juin 2025 18:00, Le Barcarès.

Pyrénées-Orientales

FÊTE DE LA MUSIQUE Place de la Martinique Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21 01:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Venez célébrer la musique comme il se doit avec une soirée 100 % électro animée par les jeunes DJ de l’école UCPA ! Ambiance festive, mix en live et vibes électrisantes au bord de l’étang.

.

Place de la Martinique

Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr

English :

Come and celebrate music in style with a 100% electro party hosted by young DJs from the UCPA school! Festive atmosphere, live mixes and electrifying vibes by the pond.

German :

Feiern Sie die Musik gebührend mit einem Abend, der zu 100 % aus Elektro besteht und von den jungen DJs der UCPA-Schule moderiert wird! Festliche Atmosphäre, Live-Mixe und elektrisierende Vibes am Ufer des Teichs.

Italiano :

Venite a festeggiare la musica in grande stile con un party 100% electro organizzato dai giovani DJ della scuola UCPA! Atmosfera festosa, mix dal vivo e vibrazioni elettrizzanti in riva al laghetto.

Espanol :

Ven a celebrar la música por todo lo alto con una fiesta 100% electro a cargo de jóvenes DJ de la escuela UCPA Ambiente festivo, mezclas en directo y vibraciones electrizantes junto al estanque.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Le Barcarès a été mis à jour le 2025-05-19 par OT DE PORT BARCARES