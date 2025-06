FÊTE DE LA MUSIQUE – Le Burgaud 20 juin 2025 07:00

Haute-Garonne

FÊTE DE LA MUSIQUE CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Début : 2025-06-20

fin : 2025-06-20

2025-06-20

Pour la fête de la musique, le café vous propose une scène ouverte.

Musiciens, Chanteurs, Slameurs, n’hésitez pas à vous inscrire par email auprès du Café du Burgaud. .

CAFÉ DU BURGAUD

Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie progcafeduburgaud@gmail.com

English :

For the fête de la musique, the café offers an open stage.

German :

Anlässlich des Musikfestes bietet das Café eine offene Bühne.

Italiano :

Per la festa della musica, il caffè ospita un palco aperto.

Espanol :

Para la fiesta de la música, el café organiza un escenario abierto.

