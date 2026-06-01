Fête de la musique Le Catelier
Fête de la musique Le Catelier dimanche 21 juin 2026.
Le Catelier
Fête de la musique
55 Rue du Ballon Le Catelier Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Le Café Associatif la Cour de Récré vous propose de fêter la musique !
Le grand retour de la fête de la musique, c’est le Dimanche 21 Juin.
11 prestations différentes avec plus de 25 artistes
Attention ça commence dès 11h jusqu’à 19h .
Restauration et Buvette sur place. C’est le moment de faire découvrir à vos familles et amis notre café associatif.
Venez avec le soleil, le reste, on s’en occupe ! .
55 Rue du Ballon Le Catelier 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 65 70 76
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Le Catelier a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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