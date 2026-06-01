Fête de la musique Le Catelier dimanche 21 juin 2026.

Le Catelier

Fête de la musique

55 Rue du Ballon Le Catelier Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Le Café Associatif la Cour de Récré vous propose de fêter la musique !

Le grand retour de la fête de la musique, c’est le Dimanche 21 Juin.

11 prestations différentes avec plus de 25 artistes

Attention ça commence dès 11h jusqu’à 19h .

Restauration et Buvette sur place. C’est le moment de faire découvrir à vos familles et amis notre café associatif.

Venez avec le soleil, le reste, on s’en occupe ! .

55 Rue du Ballon Le Catelier 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 65 70 76

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Le Catelier a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux