Fête de la musique – Le Conquet, 21 juin 2025 16:00, Le Conquet.

Finistère

Fête de la musique Parc Beauséjour Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 16:00:00

fin : 2025-06-21 22:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Rendez-vous samedi 21 juin pour fêter ensemble la Musique et l’été dans le parc Beauséjour !

Avec au programme

16h-17h Gyps accompagné par le cercle de danse Beg ar Louarn, initiation et invitation aux danses bretonnes

17h15-18h45 Breizh Storming on continue en mode Fest Deiz

19h-20h15 Black Wheat reprises rock du groupe Lampaulais

20h20-22h Bako Combé électro world pour finir en beauté les festivités !

Restauration sucrée et salée et buvette en partenariat avec les associations conquétoises et la brasserie Arvarus .

Parc Beauséjour

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 00 07

