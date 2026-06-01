Fête de la musique Le Douhet
Fête de la musique Le Douhet samedi 20 juin 2026.
Le Douhet
Fête de la musique
Terrain de pétanque Le Douhet Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Plusieurs groupes de l’ADMS se produiront tout au long de la soirée. Restauration et buvette sur place.
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Terrain de pétanque Le Douhet 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 77 74
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English :
Several ADMS groups will perform throughout the evening. Food and drinks will be available on site.
L’événement Fête de la musique Le Douhet a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge