Fête de la musique – Le Grand Lieu du Conte, 20 juin 2025 19:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-20 19:00 – 23:00

Gratuit : oui

Cette année, à Saint-Aignan de Grand Lieu, la fête de la musique mettra en lumière les talents amateurs locaux de tous âges et de tous horizons !Des élèves de l’école de musique avec leurs professeurs, des groupes amateurs de la commune et des environs et même un karaoké endiablé vous feront vivre une soirée musicale, conviviale et festive à l’intérieur du Grand Lieu du Conte ainsi que dans son parc verdoyant !Rendez-vous le vendredi 20 juin à partir de 19h dans le parc du Grand Lieu du Conte !Gratuit – Tout public – Entrée libreBuvette et restauration sur place tenus par les associations locales.

Le Grand Lieu du Conte 44860

