Fête de la Musique, Le Off au Domaine Grosbois (19h-23h). Concert de Mestica Social Club (musiques afro-cubaines). Entrée 5€, restauration par la Table du Pressoir (Burgers 15-17€, Desserts 4€).

Pour le Off de la Fête de la Musique 2025, le Domaine Grosbois monte le son et invite Mestica Social Club à enflammer le dancefloor ! Ce trio de musiques afro-cubaines explose les barrières de la tradition avec le live looping et ses trois musiciens virtuoses et multi-instrumentistes.

Salsa, cumbia, cha-cha, reggaeton, Timba … de quoi vous faire transpirer

La Table du Pressoir propose tout au long de la soirée ses burgers de Black Angus ou végé et ses desserts gourmands !

Entrée concert 5€/personne, réservation fortement conseillée au 07.75.74.63.20. Burgers15€-17€, dessert 4€. On vous attend plus que nombreux …

Début : 2025-06-20T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-20T23:00:00.000+02:00

http://www.domaine-grosbois.com 0775746320

Domaine Grosbois 2, Le Pressoir, 37220 Panzoult Panzoult 37220 Indre-et-Loire