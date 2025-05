Fête de la musique – Le Petit-Pressigny, 21 juin 2025 18:00, Le Petit-Pressigny.

Indre-et-Loire

Fête de la musique 12 Rue du Savoureulx Le Petit-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21 23:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Chorale des chanteurs de Chevarnay à l’Église. Scène ouverte, karaoké, concert de jazz, prestations de jeunes musiciens. Buvette, crêpes.

Chorale des chanteurs de Chevarnay à l’Église. Scène ouverte, karaoké, concert de jazz, prestations de jeunes musiciens. Buvette, crêpes. .

12 Rue du Savoureulx

Le Petit-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 61 36 78 31 comdesfetespp@gmail.com

English :

Chorale des chanteurs de Chevarnay at the Church. Open stage, karaoke, jazz concert, performances by young musicians. Refreshment bar, crêpes.

German :

Chorale des chanteurs de Chevarnay (Chor der Sänger von Chevarnay) in der Kirche. Offene Bühne, Karaoke, Jazz-Konzert, Auftritte junger Musiker. Getränk, Crêpes.

Italiano :

Coro dei cantori di Chevarnay presso la chiesa. Palco aperto, karaoke, concerto jazz, esibizioni di giovani musicisti. Bar per il rinfresco, crêpes.

Espanol :

Coro de los Cantores de Chevarnay en la iglesia. Escenario abierto, karaoke, concierto de jazz, actuaciones de jóvenes músicos. Bar, crepes.

L’événement Fête de la musique Le Petit-Pressigny a été mis à jour le 2025-05-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire