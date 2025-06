Fête de la Musique – Le Puy-en-Velay 21 juin 2025 07:00

Haute-Loire

Fête de la Musique Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Cette année encore la Ville du Puy-en-Velay concocte une programmation riche pour célébrer en musique la plus longue journée de l’année. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges, depuis l’après-midi jusqu’en soirée.

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 07 40 contact.ville@lepuyenvelay.fr

English :

Once again this year, the city of Le Puy-en-Velay has put together a rich program to celebrate the longest day of the year with music. There will be something for all tastes and ages, from afternoon to evening.

German :

Auch in diesem Jahr hat die Stadt Le Puy-en-Velay ein umfangreiches Programm zusammengestellt, um den längsten Tag des Jahres mit Musik zu feiern. Es wird für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei sein, vom Nachmittag bis zum Abend.

Italiano :

Anche quest’anno, la città di Le Puy-en-Velay ha messo a punto un ricco programma per celebrare il giorno più lungo dell’anno con la musica. Ce ne sarà per tutti i gusti e per tutte le età, dal pomeriggio alla sera.

Espanol :

Un año más, la ciudad de Le Puy-en-Velay ha preparado un rico programa para celebrar con música el día más largo del año. Habrá para todos los gustos y todas las edades, desde la tarde hasta la noche.

