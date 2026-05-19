Le Soler

FÊTE DE LA MUSIQUE

Place de la République Le Soler Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez fêter le premier jour de l’été et la musique avec nous…..

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Place de la République Le Soler 66270 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 10 12

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English :

Come celebrate the first day of summer and music with us…..

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Le Soler a été mis à jour le 2026-05-19 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME