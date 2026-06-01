Fête de la musique Le Temple-de-Bretagne
Fête de la musique Le Temple-de-Bretagne vendredi 19 juin 2026.
Le Temple-de-Bretagne
Fête de la musique
Allée du Stade Le Temple-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Rendez‑vous à l’Espace des Fontenelles, pour une soirée musicale et conviviale ouverte à toutes et tous.
Quatre groupes seront présents sur scène pour vous faire danser
Bar et restauration sur place, assurés par le Loire & Sillon Basket Club .
Allée du Stade Le Temple-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 02 87
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English :
L’événement Fête de la musique Le Temple-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay