Fête de la musique Le Temple-de-Bretagne vendredi 19 juin 2026.

Le Temple-de-Bretagne

Fête de la musique

Allée du Stade Le Temple-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Rendez‑vous à l’Espace des Fontenelles, pour une soirée musicale et conviviale ouverte à toutes et tous.

Quatre groupes seront présents sur scène pour vous faire danser

Bar et restauration sur place, assurés par le Loire & Sillon Basket Club .

Allée du Stade Le Temple-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 02 87

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English :

L’événement Fête de la musique Le Temple-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay