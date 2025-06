Fête de la Musique – Le Thil 21 juin 2025 19:00

Eure

Fête de la Musique Salle des fêtes Le Thil Eure

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21 01:00:00

2025-06-21

Au programme chant avec Skuadossa et Oceeya, musique et animations.

Restauration sur place.

Salle des fêtes

Le Thil 27150 Eure Normandie animothil.27@gmail.com

English : Fête de la Musique

On the program: singing with Skuadossa and Oceeya, music and entertainment.

Catering on site.

German :

Auf dem Programm stehen Gesang mit Skuadossa und Oceeya, Musik und Unterhaltung.

Verpflegung vor Ort.

Italiano :

In programma: canti con Skuadossa e Oceeya, musica e intrattenimento.

Ristorazione in loco.

Espanol :

En el programa: canto con Skuadossa y Oceeya, música y entretenimiento.

Catering in situ.

