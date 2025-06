Fête de la musique Le Thillot 21 juin 2025 19:00

Vosges

Fête de la musique Le Thillot

2 animations musicales concert de L’Union Musicale du Thillot sur la Place du 8 Mai et DJ Seb sur le parvis de la mairie. Buvette et petite restauration.Tout public

Place de la Mairie

Le Thillot 88160 Vosges Grand Est +33 3 29 25 00 59 mairie.thillot@lethillot88.fr

English:

2 musical events: concert by L’Union Musicale du Thillot on the Place du 8 Mai and DJ Seb in front of the town hall. Refreshments and snacks.

German:

2 musikalische Veranstaltungen: Konzert der Union Musicale du Thillot auf dem Place du 8 Mai und DJ Seb auf dem Vorplatz des Rathauses. Getränke und kleine Speisen.

Italiano:

2 eventi musicali: un concerto de L’Union Musicale du Thillot in Place du 8 Mai e DJ Seb davanti al municipio. Bar e spuntini.

Espanol:

2 eventos musicales: un concierto de L’Union Musicale du Thillot en la Place du 8 Mai y DJ Seb frente al ayuntamiento. Bar y tentempiés.

