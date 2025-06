Fête de la musique – Les Monts d’Andaine 20 juin 2025 19:00

Orne

Fête de la musique jardin public Les Monts d’Andaine Orne

concert gratuit animé par l’orchestre « le jazz du lundi soir » à partir de 19h dans le jardin public

RESTAURATION- BUVETTE CRÊPES

Organisé par le Comité des fêtes

Les Monts d’Andaine 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97

English : Fête de la musique

free concert by « le jazz du lundi soir » band from 7pm in the public garden

CATERING REFRESHMENTS CRÊPES

Organized by the Comité des fêtes

German :

kostenloses Konzert unter der Leitung des Orchesters « le jazz du lundi soir » ab 19 Uhr im öffentlichen Garten

ESSEN- TRINKEN- CRÊPES

Organisiert vom Festkomitee

Italiano :

concerto gratuito del gruppo « le jazz du lundi soir » dalle 19.00 nel giardino pubblico

CATERING RINFRESCO FRITTELLE

Organizzato dal Comitato delle feste

Espanol :

concierto gratuito del grupo « le jazz du lundi soir » a partir de las 19h en el jardín público

CATERING REFRESCOS TORTITAS

Organizado por el Comité des fêtes

