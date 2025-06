Fête de la Musique Les Pieds dans l’Eau Maison Mistral, Bistrot les Pieds dans l’eau Saint-Rémy-de-Provence 21 juin 2025 19:00

Bouches-du-Rhône

Fête de la Musique Les Pieds dans l’Eau Samedi 21 juin 2025 le samedi à partir de 19h. Maison Mistral, Bistrot les Pieds dans l’eau 22 boulevard Victor Hugo Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-06-21 19:00:00

Les Pieds dans L’Eau organise la Fête de la Musique le samedi 21 juin 2025 à partir de 19h

Fête de la Musique aux Pieds dans l’Eau

Saint-Rémy-de-Provence

Samedi 21 juin 19h



Préparez-vous pour une soirée inoubliable avec Max Jausselme aux platines et un performer sax live pour faire vibrer le bar extérieur !



Ambiance festive, cocktails frais et bonne humeur garantie ✨

L’été commence ici .

Maison Mistral, Bistrot les Pieds dans l’eau 22 boulevard Victor Hugo

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 74 49

English :

Les Pieds dans L’Eau is organising the Fête de la Musique on Saturday 21 June 2025 from 7pm.

German :

Les Pieds dans L’Eau organisiert die Fête de la Musique am Samstag, den 21. Juni 2025 ab 19 Uhr.

Italiano :

Les Pieds dans L’Eau organizza la Fête de la Musique sabato 21 giugno 2025 dalle 19.00

Espanol :

Les Pieds dans L’Eau organiza la Fête de la Musique el sábado 21 de junio de 2025 a partir de las 19.00 horas

