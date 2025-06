Fête de la musique Les Voix du Fort Wimereux 21 juin 2025 07:00

Pas-de-Calais

Fête de la musique Les Voix du Fort Wimereux

21 juin 2025

fin : 2025-06-21

2025-06-21

La fête de la Musique approche et comme tous les ans, nous serons au rendez-vous sur la digue de Wimereux ce samedi 21 juin à 19h.

Cette année, ce sera doublement vrai puisque nous chanterons sur la digue de Wimereux, pour la première fois, la chanson La digue de Wimereux composée par Alain Dewaële et Mathieu Petit, harmonisée pour un chœur à 4 voix par notre cheffe de chœur Coralie Defiez-Turckx. Et cela, en présence de son auteur que nous avons invité. .

Espace Malahieude (Agora)

Espace Malahieude (Agora) Wimereux 62930 Pas-de-Calais

