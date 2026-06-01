Lézardrieux

Fête de la musique

Place du Centre Lézardrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le dimanche 21 juin, à partir de 17h, rendez-vous sur la Place du Bourg pour une grande fête populaire réunissant artistes et musiciens locaux autour des traditions bretonnes, celtiques et irlandaises.

Au programme

Ledenez Danserien, pour une initiation à la danse bretonne avec les danseurs de la Presqu’île ;

Sonerien Da Viken, confrérie de musiques traditionnelles bretonnes ;

Gérard Hernot, chanteur de la Presqu’île au répertoire bien local ;

Crazy Foot, groupe de musique traditionnelle irlandaise composé de cinq musiciens ;

Sonerien an Trev, formation originale de sonneurs du Trieux aux influences celtiques ;

Pat Nolear, chanteur-guitariste proposant un répertoire festif aux accents des années 80.

Une ambiance chaleureuse et familiale accompagnera cette édition 2026, avec bar et restauration sur place pour profiter pleinement de la soirée.

Entrée libre et gratuite.

Venez célébrer l’arrivée de l’été et partager un moment musical au cœur de Lézardrieux ! .

Place du Centre Lézardrieux 22740 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Fête de la musique Lézardrieux a été mis à jour le 2026-06-05 par SITARMOR