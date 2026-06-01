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Fête de la Musique Ligny-en-Brionnais

Fête de la Musique Ligny-en-Brionnais samedi 13 juin 2026.

Adresse : Salle communale

Ville : 71110 Ligny-en-Brionnais

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 17:15:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Ligny-en-Brionnais

Fête de la Musique

Salle communale Ligny-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:15:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Programme de la Fête de la Musique
17h15 Sylver Moon
18h15 Atelier Djembé
19h00 Madjo swing
19h45 Yves Coquard et Eric Servajean
20h45 Human Twit

Vous pourrez vous restaurer avec le food truck du tilleul de Chenay le Chatel,
Une buvette se tiendra à votre disposition.   .

Salle communale Ligny-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   vivrealigny@gmail.com

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Ligny-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-06-05 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III