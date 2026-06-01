Ligny-en-Brionnais

Fête de la Musique

Salle communale Ligny-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:15:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Programme de la Fête de la Musique

17h15 Sylver Moon

18h15 Atelier Djembé

19h00 Madjo swing

19h45 Yves Coquard et Eric Servajean

20h45 Human Twit

Vous pourrez vous restaurer avec le food truck du tilleul de Chenay le Chatel,

Une buvette se tiendra à votre disposition. .

Salle communale Ligny-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté vivrealigny@gmail.com

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Ligny-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-06-05 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III