Fête de la Musique Ligny-en-Brionnais
Fête de la Musique Ligny-en-Brionnais samedi 13 juin 2026.
Ligny-en-Brionnais
Fête de la Musique
Salle communale Ligny-en-Brionnais Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:15:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Programme de la Fête de la Musique
17h15 Sylver Moon
18h15 Atelier Djembé
19h00 Madjo swing
19h45 Yves Coquard et Eric Servajean
20h45 Human Twit
Vous pourrez vous restaurer avec le food truck du tilleul de Chenay le Chatel,
Une buvette se tiendra à votre disposition. .
Salle communale Ligny-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté vivrealigny@gmail.com
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English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Ligny-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-06-05 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III