Fête de la musique Lillebonne – Lillebonne, 20 juin 2025 17:00, Lillebonne.

Seine-Maritime

Fête de la musique Lillebonne Place Félix Faure Lillebonne Seine-Maritime

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-06-20 17:00:00

fin : 2025-06-20 23:00:00

Date(s) :

2025-06-20

“Musiques du monde” le voyage commencera à la MJC à 17h, fera escale au Théâtre romain à 18h et atteindra sa destination place Félix Faure, pour une série de concerts de 19 à 23h.

Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 50 50

English : Fête de la musique Lillebonne

world music? the journey begins at the MJC at 5pm, stopping off at the Théâtre romain at 6pm and reaching its destination at Place Félix Faure, for a series of concerts from 7pm to 11pm.

German :

musik aus aller Welt? die Reise beginnt um 17 Uhr im MJC, macht um 18 Uhr im Römischen Theater Station und endet auf der Place Félix Faure, wo von 19 bis 23 Uhr eine Reihe von Konzerten stattfindet.

Italiano :

musica mondiale? il viaggio inizia al MJC alle 17.00, fa tappa al Teatro Romano alle 18.00 e giunge a destinazione in Place Félix Faure, per una serie di concerti dalle 19.00 alle 23.00.

Espanol :

¿Música del mundo? el viaje comienza en el MJC a las 17:00 horas, se detiene en el Teatro Romano a las 18:00 horas y llega a su destino en la plaza Félix Faure, para una serie de conciertos de 19:00 a 23:00 horas.

