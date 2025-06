Fête de la Musique Lisieux Lisieux 21 juin 2025 19:00

Calvados

Fête de la Musique Lisieux Place François Mitterrand Lisieux Calvados

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21 01:00:00

2025-06-21

La musique va résonner dans tous les coins de Lisieux !

Cette année, la Fête de la Musique s’annonce plus vibrante que jamais, avec des concerts dans divers lieux :

– Place François Mitterrand (scène)

– Jardin de Mosaic (scène)

– Rue Pont Mortain

– Parvis de l’Hôtel de Ville

– Parvis de l’Espace Saint-Jacques

– Conservatoire

Et aussi dans les bars lexoviens, pour une ambiance festive et chaleureuse dans toute la ville !

Pour ne rien manquer, découvrez la carte interactive avec tous les lieux et horaires des concerts https://bit.ly/3Sqb765

Il y en aura pour tous les goûts. Venez célébrer l’été en musique !

Place François Mitterrand

Lisieux 14100 Calvados Normandie

English : Fête de la Musique Lisieux

Music will be playing in every corner of Lisieux!

This year, the Fête de la Musique promises to be more vibrant than ever, with concerts in a variety of venues:

– Place François Mitterrand (stage)

– Jardin de Mosaic (stage)

– Rue Pont Mortain

– Parvis de l’Hôtel de Ville

– Espace Saint-Jacques forecourt

– Conservatoire

And also in Lexovian bars, for a warm, festive atmosphere all over town!

To make sure you don’t miss a thing, take a look at the interactive map with all concert locations and times: https://bit.ly/3Sqb765

There’s something for everyone. Come and celebrate summer with music!

German : Fête de la Musique Lisieux

Die Musik wird in allen Ecken von Lisieux erklingen!

Dieses Jahr wird die Fête de la Musique vibrierender denn je sein, mit Konzerten an verschiedenen Orten:

– Place François Mitterrand (Bühne)

– Jardin de Mosaic (Bühne)

– Straße Pont Mortain

– Vorplatz des Rathauses (Parvis de l’Hôtel de Ville)

– Vorplatz des Espace Saint-Jacques

– Konservatorium

Und auch in den Bars von Lexova, für eine festliche und herzliche Atmosphäre in der ganzen Stadt!

Um nichts zu verpassen, entdecken Sie die interaktive Karte mit allen Orten und Uhrzeiten der Konzerte: https://bit.ly/3Sqb765

Es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein. Feiern Sie den Sommer mit Musik!

Italiano :

La musica suonerà in ogni angolo di Lisieux!

Quest’anno, la Fête de la Musique promette di essere più vivace che mai, con concerti in una varietà di luoghi:

– Piazza François Mitterrand (palco)

– Jardin de Mosaic (palco)

– Rue Pont Mortain

– Sagrato dell’Hôtel de Ville

– Spazio Saint-Jacques (piazzale)

– Conservatorio

E anche nei bar di Lexervilliers, per un’atmosfera calda e festosa in tutta la città!

Per non perdere nulla, consultate la mappa interattiva con tutti i luoghi e gli orari dei concerti: https://bit.ly/3Sqb765

Ce n’è per tutti i gusti. Venite a festeggiare l’estate con la musica!

Espanol :

La música sonará en todos los rincones de Lisieux

Este año, la Fiesta de la Música promete ser más vibrante que nunca, con conciertos en diversos lugares:

– Place François Mitterrand (escenario)

– Jardin de Mosaic (escenario)

– Calle Pont Mortain

– Parvis de l’Hôtel de Ville

– Patio del Espace Saint-Jacques

– Conservatorio

Y también en los bares de Lexervilliers, ¡para un ambiente cálido y festivo en toda la ciudad!

Para no perderse nada, consulte el mapa interactivo con todos los lugares y horarios de los conciertos: https://bit.ly/3Sqb765

Hay para todos los gustos. Venga a celebrar el verano con música

L’événement Fête de la Musique Lisieux Lisieux a été mis à jour le 2025-06-14 par Calvados Attractivité