FÊTE DE LA MUSIQUE – Llupia 21 juin 2025 18:00

Pyrénées-Orientales

FÊTE DE LA MUSIQUE Place Del castell Llupia Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Chorale Y A DE LA VOIX gratuit à partir de 18h Espace Tosi, et Groupe REGGAE Gratuit à partir de 18h parking magasin Nos belles saisons….

.

Place Del castell

Llupia 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 50 59

English :

Chorale Y A DE LA VOIX free from 6pm Espace Tosi, and REGGAE group free from 6pm Nos belles saisons car park….

German :

Chorale Y A DE LA VOIX gratuit à partir de 18h Espace Tosi, et Groupe REGGAE Gratis ab 18h parking magasin Nos belles saisons….

Italiano :

Corale Y A DE LA VOIX gratis dalle 18.00 Espace Tosi, e gruppo REGGAE gratis dalle 18.00 Parcheggio Nos belles saisons….

Espanol :

Coral Y A DE LA VOIX libre a partir de las 18h Espace Tosi, y grupo REGGAE libre a partir de las 18h Aparcamiento Nos belles saisons….

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Llupia a été mis à jour le 2025-06-11 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME