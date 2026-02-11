Fête de la musique Lombron
Fête de la musique Lombron samedi 20 juin 2026.
Fête de la musique
Place de l’église Lombron Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Animations musicales diverses .
Place de l’église Lombron 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 6 71 87 07 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête de la musique Lombron a été mis à jour le 2026-02-06 par Pays Perche Sarthois