Fête de la musique Longchamps
Fête de la musique Longchamps vendredi 19 juin 2026.
Longchamps
Fête de la musique
Place de l’Église Longchamps Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Concert de gospel par Le Chœur des 2 Amants.
Don libre au profit de l’association CSC EVS. .
Place de l’Église Longchamps 27150 Eure Normandie +33 6 36 48 91 97 27150csc@gmail.com
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Longchamps a été mis à jour le 2026-06-03 par Vexin Normand Tourisme
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