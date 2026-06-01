Fête de la musique Longchamps vendredi 19 juin 2026.

Longchamps

Fête de la musique

Place de l’Église Longchamps Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Concert de gospel par Le Chœur des 2 Amants.

Don libre au profit de l’association CSC EVS. .

Place de l’Église Longchamps 27150 Eure Normandie +33 6 36 48 91 97 27150csc@gmail.com

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Longchamps a été mis à jour le 2026-06-03 par Vexin Normand Tourisme