Fête de la Musique Lons-le-Saunier 21 juin 2025 17:00

Jura

Fête de la Musique Lons-le-Saunier Jura

Début : 2025-06-21 17:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Des concerts gratuits de tous styles musicaux, du rock au jazz, en passant par la musique classique et les musiques du monde, animeront la ville. Les bars et restaurants locaux participeront également avec des animations musicales sur leurs terrasses.

LES SCÈNES VILLE DE LONS-LE-SAUNIER

Parc des Bains

– 17h Association E.M.M.A (Musique actuelle)

– 21h U’Crew’Lélé (Rock / Folk reprises)

– 22h 7 Days After (Pop Rock Électro)

Place de la Liberté Scène rock à texte

– 17h45 Chorale du Collège Briand (Chanson française et anglo-saxonne)

– 19h30 Take No More (Pop rock compos)

– 21h15 Helluvah (Indie rock / Sonic rock)

– 23h Edgar Tendresse (Rock alternatif)

Parvis du Carcom Scène reggae et rap

– 20h30 Aquile Jah (Reggae)

– 21h30 Ambulance (Reggae)

– 22h15 TKND (Rap / Hip-hop / Slam)

Église des Cordeliers Scène chorales

– 17h30 Chorale Résila (Chansons françaises contemporaines)

– 18h45 Chorale Esperluette (Vocal classique)

– 20h Chorale Lédonia (Chant Chorale Polyphonique)

– 21h15 Chorale Mancy (Chanson française a capella)

Salle du Puits Salé Scène musette et folk à danser

– 18h Accordéon Club Lédonien (Musette & variété)

– 19h30 Herbe Folle’K (Musique folk à danser)

La Fontaine aux Dauphins (rue Perrin) Scène chanson française

– 20h Sortie de Secours (Compositions françaises Pop Rock)

Esplanade Louise Michel Fêtons l’inclusion Pour les 20 ans de la loi handicap de 2005

– 14h 20h30 Expositions d’œuvres d’art de personnes concernées, micro-trottoir audiomaton , cARAvane sensorielle, animations, jeux et village associatif.

– 15h Atelier de danse folk adaptée

– 16h Chant signé en LSF avec Patrick Charmette

– 17h Scène ouverte aux artistes amateurs

– 18h30 Concert électro-folk de SnailProd et bal trad.

Place de l’Hôtel de Ville Fontaine aux Lions

– 15h Ensemble Orchestral du conservatoire (Musiques de films)

– 17h30 Ensemble Folk et violons du conservatoire (Airs variés)

– 19h Orchestre d’Harmonie de Lons-Le-Saunier (Musiques classiques et contemporaines)

– 20h30 Ensemble Musiques Actuelles du conservatoire (Standards de jazz)

LES AUTRES SCÈNES

Le Saint Dé 49 Rue Saint-Désiré

– 18h30 Flloo (pop folk)

– 20 h Sunday Fechies (rock)

– 21h30 23 h Night Shade (pop rock)

Bar des Sports 21 Rue Saint-Désiré

– 20h30 23h 39 de Fièvre (Covers rock)

Bar l’Odysée 45 Rue Lecourbe

– 19h30 Memory Duo (reprises acoustiques)

Le 12 Rue Lecourbe

– 19h 23h La Minga (fanfare)

Bar l’Ornithorynque 36 Rue Lecourbe

– 20h 22h KAFF (compos rock)

– 22h 23h30 Interférence (reprises rock/metal)

– 23h30 1h DJ LuboBeat Megamix

Restaurant Le Manguier 6 Rue Émile Monnot

– 19h Ella Spirit Trio (jazz)

Restaurant la Comédie 65 Place de la Comédie

– 20h30-23h Chatycov évènement (variété française)

La Cambuse 69 Rue du Pont Neuf

– 19h30 22h Dominique CHARLOT (chanson française)

Meubles Duval 44 Rue du Commerce

– 19h30 Jean-Noël DUVAL (chanson française)

Rest’o Chaud 55 Rue du Commerce

– 20h 00h Marie-Françoise GENTIL (variétés françaises des années 70/80)

Bar la Vigne 12 Rue des Salines

– 20h Hugues CANTORE

Café du Palais 7 Place de l’Hôtel de Ville

– 21h00 00h30 DJ SCRATCHIN BEG (funk, soul, latino & hip-hop)

Café de la Mairie 5 Place Philibert de Chalon

– 18h DJ Florentin et DJ Mora

Bar le Sphinx & la Boucherie Bio Jurassienne 40 Rue des Salines

– 20h30 Acoustic Revisitors Patrick Pouilloux et Gilles Huybrechts (reprises françaises et anglo-saxonnes)

Bar La Paix 10 Rue de Ronde

– 18h30 1h DJs sets

Happy Cash 5 Imp. Saint-Antoine

– 18h 20h Happy Djs (tubes du moment)

– 20h 22h Dj Bass X (tubes du grenier / 80’s)

– 22h 00h Dj Bass X (danse / électronique / hard)

The Irish Pub 30 Rue du Commerce

– 19 h Red Barn

– 21h30 Les Pommiers du Bas

Association Habitat et Humanisme 1 Rue Sebile

– 18h Chorale Mancy & Venerabilis (chansons françaises harmonisées)

– 19h Trio Ephémère (country, blues, rock, jazz & chansons françaises)

– 20h Castel Roc (musette & variétés françaises)

Le Bistrot des Marronniers et Bar Bier Djelo Barbtif Rue de Vallière

– 19h30 Samantha et Fabien (Chansons françaises)

Bar Le Troquet 12 Rue Rouget de Lisle

– 19h30 Flying Hats ( reprise rock)

– 22h30 L’air de Rien (reprise musique festive)

Café de la Perle 26 rue Lafayette

– 21h Cosmix Banditos (Rock)

– 23h DJ Antho

Pizzaline sous la marquise, cours Sully

– 20h Bru Rock (reprises de chansons françaises et internationales) .

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté

