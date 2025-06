Fête de la musique – Lorquin 20 juin 2025 18:30

Fêtez l’arrivée de l’été en musique ! Concert de David Pacella et Patrice Bena, DJ set, buvette et restauration sur place toute la soirée.Tout public

complexe Sylvain Kastendeuch Chemin des Boulles

Lorquin 57790 Moselle Grand Est +33 6 72 92 20 05 fuchsrv@gmail.com

English :

Celebrate the arrival of summer with music! Concert by David Pacella and Patrice Bena, DJ set, refreshments and food on site all evening.

German :

Feiern Sie die Ankunft des Sommers mit Musik! Konzert von David Pacella und Patrice Bena, DJ-Set, Getränkestand und Essen vor Ort den ganzen Abend.

Italiano :

Festeggia l’arrivo dell’estate con la musica! Concerto di David Pacella e Patrice Bena, DJ set, rinfresco e cibo in loco per tutta la serata.

Espanol :

¡Celebre la llegada del verano con música! Concierto de David Pacella y Patrice Bena, DJ set, refrescos y comida in situ toda la noche.

