Fête de la musique – LOURDES Lourdes, 21 juin 2025

Hautes-Pyrénées

Fête de la musique LOURDES En ville Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Lourdes fête la musique ce 21 juin 2025 Faites la fête ! Faites de la musique !

Unique et symbolique, la fête de la musique revient chaque année le 21 juin, jour du solstice d’été.

Cette grande manifestation populaire gratuite et ouverte à tous les musiciens, amateurs de tous niveaux ou professionnels, célèbre la musique vivante et met en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques musicales, ainsi que tous les genres musicaux.

Programme à venir.

LOURDES En ville

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie coordination.evenementiel@ville-lourdes.fr

English :

Lourdes celebrates music this June 21, 2025: « Faites la fête! Make music! »

Unique and symbolic, the Fête de la Musique returns every year on June 21, the day of the summer solstice.

This major popular event, free and open to all musicians, amateurs of all levels and professionals alike, celebrates living music and showcases the breadth and diversity of musical practice, as well as all musical genres.

Program to follow.

German :

Lourdes feiert am 21. Juni 2025 die Musik: « Feiern Sie! Make music! »

Das einzigartige und symbolische Musikfest findet jedes Jahr am 21. Juni statt, dem Tag der Sommersonnenwende.

Diese große, kostenlose und populäre Veranstaltung, die allen Musikern, Amateuren aller Niveaus oder Profis offen steht, feiert die lebendige Musik und hebt die Breite und Vielfalt der musikalischen Praktiken sowie alle Musikrichtungen hervor.

Programm folgt.

Italiano :

Lourdes celebra la musica il 21 giugno 2025: « Facciamo festa! Facciamo musica!

Unica e simbolica, la Festa della Musica torna ogni anno il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate.

Questo grande evento popolare, gratuito e aperto a tutti i musicisti, dilettanti di ogni livello e professionisti, celebra la musica dal vivo e mette in mostra l’ampiezza e la diversità delle pratiche musicali e di tutti i generi musicali.

Programma a seguire.

Espanol :

Lourdes celebra la música el 21 de junio de 2025: « ¡Vamos de fiesta! ¡Hagamos música!

Única y simbólica, la Fiesta de la Música vuelve cada año el 21 de junio, día del solsticio de verano.

Este gran acontecimiento popular, gratuito y abierto a todos los músicos, aficionados de todos los niveles y profesionales, celebra la música en directo y pone de manifiesto la amplitud y diversidad de las prácticas musicales y de todos los géneros musicales.

Programa a continuación.

L'événement Fête de la musique Lourdes a été mis à jour le 2025-05-26