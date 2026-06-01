Louvigné-du-Désert

Fête de la musique Louvigné-du-Désert

Place Bochin Louvigné-du-Désert Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

La commune de Louvigné-du-Désert invite le public à célébrer la Fête de la Musique au rythme d’une programmation éclectique. Cette soirée met à l’honneur la diversité artistique avec les prestations des élèves de l’école de musique locale, suivies par les sonorités cuivrées de l’Harmonie Saint-Martin. La scène accueillera ensuite les compositions folk rock de Donatien & the Craftsmen, avant de s’évader aux couleurs des Caraïbes avec le Cuerteto Cubano. Un rendez-vous convivial pour partager un moment musical varié au cœur de la ville. .

Place Bochin Louvigné-du-Désert 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Fête de la musique Louvigné-du-Désert Louvigné-du-Désert a été mis à jour le 2026-06-03 par OT FOUGERES