Fête de la musique Luçon 21 juin 2025 19:15

Vendée

Fête de la musique Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:15:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Fête de la Musique 2025 à Luçon

Date Samedi 21 juin 2025

Lieu Place Richelieu et Place Leclerc

Horaires De 19h15 à 01h00

Programme :

Place Richelieu 19h15 → 20h15 Orchestre d’harmonie de Luçon

Place Leclerc 19h30 Spectacle de rue Les Troubadours (compagnie circassienne)

20h00 Magic Meeting Back to the 80’s

Une immersion sonore et déjantée dans les années 80 avec casques Walkman sur les oreilles. Humour, danse et variétoche au rendez-vous.

21h00 → 01h00 Concert Orchestre Starlight

Musiques actuelles & années 80, ambiance festive et esprit rock, interaction avec le public

23h00 Feu de la Saint-Jean allumé en présence des Troubadours

Ambiance conviviale et familiale

Accès libre, animations en plein air

Conseil Pensez à venir tôt pour profiter des spectacles dans de bonnes conditions. Prévoir des vêtements adaptés à la météo. .

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 29 19 19 contact@lucon.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de la musique Luçon a été mis à jour le 2025-06-16 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud