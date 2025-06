Fête de la Musique – Luneray 18 juin 2025 16:30

Seine-Maritime

Fête de la Musique Place René Coty Luneray Seine-Maritime

Les élèves de l’école de Musique intercommunale vous attendent sur la place de la mairie de Luneray dès 16h30 pour fêter la musique ensemble !

Place René Coty

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 33 41 23 emcdluneray@gmail.com

English : Fête de la Musique

Students from the intercommunal music school will be on hand in Luneray’s town hall square from 4.30pm to celebrate music together!

German :

Die Schüler der interkommunalen Musikschule erwarten Sie ab 16:30 Uhr auf dem Rathausplatz in Luneray, um gemeinsam die Musik zu feiern!

Italiano :

Gli studenti della scuola di musica intercomunale saranno presenti nella piazza del municipio di Luneray a partire dalle 16.30 per festeggiare insieme la musica!

Espanol :

Los alumnos de la escuela de música intercomunal estarán presentes en la plaza del Ayuntamiento de Luneray a partir de las 16.30 horas para celebrar juntos la música

