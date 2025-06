Fête de la Musique – Luneray 21 juin 2025 20:00

Seine-Maritime

Fête de la Musique Place Réné Coty Luneray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 20:00:00

fin : 2025-06-21 22:30:00

Date(s) :

2025-06-21

Célébrez le début de l’été avec New Zik Live ! Une belle soirée en perspective à Luneray !

Restauration sur place à partir de 19h00.

Célébrez le début de l’été avec New Zik Live ! Une belle soirée en perspective à Luneray !

Restauration sur place à partir de 19h00. .

Place Réné Coty

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 30 34

English : Fête de la Musique

Celebrate the start of summer with New Zik Live! A great evening in Luneray!

Catering on site from 7:00 pm.

German :

Feiern Sie den Sommeranfang mit New Zik Live! Ein schöner Abend in Luneray steht Ihnen bevor!

Verpflegung vor Ort ab 19.00 Uhr.

Italiano :

Festeggiate l’inizio dell’estate con New Zik Live! Una grande serata in Luneray!

Catering in loco dalle 19.00.

Espanol :

¡Celebra el comienzo del verano con New Zik Live! ¡Una gran velada en Luneray!

Catering in situ a partir de las 19.00 h.

L’événement Fête de la Musique Luneray a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de Tourisme Terroir de Caux