Lutzelbourg

Fête de la Musique

Lutzelbourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Venez en famille, entre amis ou entre voisins partager un beau moment musical au cœur du village. Avec Nino Mitchell’s puis Sixty and more. La soirée se poursuivra toujours en musique avec une playlist jusqu’aux alentours de 22h.

Tables et bancs à disposition pour vous permettre de vous restaurer si vous commandez à emporter chez les restaurateurs du village La Tabaline, La Pizz’, So Grill, Le Chalet.Tout public

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Lutzelbourg 57820 Moselle Grand Est lutz.events57@gmail.com

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English :

Come with your family, friends, or neighbors to enjoy a wonderful musical experience in the heart of the village. Featuring Nino Mitchell’s, followed by Sixty and More. The evening will continue with music from a curated playlist until around 10 p.m.

Tables and benches will be available so you can enjoy your meal if you order takeout from the village restaurants: La Tabaline, La Pizz’, So Grill, and Le Chalet.

L’événement Fête de la Musique Lutzelbourg a été mis à jour le 2026-06-16 par OT PAYS DE PHALSBOURG