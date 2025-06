FÊTE DE LA MUSIQUE – Magalas 21 juin 2025 07:00

Hérault

FÊTE DE LA MUSIQUE Rue de la Promenade Magalas Hérault

2025-06-21

2025-06-21

2025-06-21

Animation musicale avec le Comité des fêtes de Magalas, Ambiance féria et concert gratuit organisé par la Mairie avec Rico’s Group Impro et DJ Wood boy.

Rue de la Promenade

Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 20 19 accueil@ville-magalas.fr

English :

Musical entertainment with the Comité des fêtes de Magalas, Feria atmosphere and free concert organized by the Mairie with Rico’s Group Impro and DJ Wood boy.

German :

Musikalische Unterhaltung mit dem Festkomitee von Magalas, Feria-Atmosphäre und ein vom Rathaus organisiertes Gratiskonzert mit Rico’s Group Impro und DJ Wood boy.

Italiano :

Intrattenimento musicale con il Comité des fêtes de Magalas (Comitato delle feste di Magalas), atmosfera da Feria e concerto gratuito organizzato dal Municipio con Rico’s Group Impro e DJ Wood boy.

Espanol :

Animación musical con el Comité des fêtes de Magalas, ambiente de Feria y concierto gratuito organizado por el Ayuntamiento con Rico’s Group Impro y DJ Wood boy.

