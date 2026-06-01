Fête de la musique Maîche
Fête de la musique Maîche samedi 20 juin 2026.
Maîche
Fête de la musique
Parking du château du désert Maîche Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-21 02:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Cette fête populaire marque traditionnellement le début de la belle saison, et coïncide avec le solstice d’été, pour une nuit la plus courte possible ! .
Parking du château du désert Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Maîche a été mis à jour le 2026-06-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER