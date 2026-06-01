Maîche

Fête de la musique

Parking du château du désert Maîche Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-21 02:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Cette fête populaire marque traditionnellement le début de la belle saison, et coïncide avec le solstice d’été, pour une nuit la plus courte possible ! .

Parking du château du désert Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Maîche a été mis à jour le 2026-06-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER