2025-06-20 18:00:00

fin : 2025-06-20

2025-06-20

La Ville a le plaisir d’accueillir l’association Chœur de Bréniges pour un moment musical convivial et ouvert à tous. Venez partager un temps fort de la vie culturelle locale en découvrant ou redécouvrant le talent et la passion des choristes du Chœur de Bréniges. Un répertoire varié, une ambiance chaleureuse et une belle manière de célébrer la musique tous ensemble !

A 18h00, salle du Dojo n°4 place François Mitterrand. Entrée libre. .

Salle du Dojo n°4 Place François Mitterrand

Malemort 19360 Corrèze

