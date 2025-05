Fête de la musique – Marbache, 21 juin 2025 17:00, Marbache.

Meurthe-et-Moselle

Fête de la musique 3 Voie de Liverdun Marbache Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-06-21 17:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

La Mjc Marbache vous invite à partager ce bel événement musical à l’occasion de la fête de la musique le samedi 21 juin, alors réservez votre date dès maintenant.

Une programmation au top et complète pour tous avec du folk, du celte, du rock, du blues, de la pop rock, en français et en anglais, des reprises et des compo.Tout public

3 Voie de Liverdun

Marbache 54820 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 02 77

English :

The Mjc Marbache invites you to share in this wonderful musical event on the occasion of the fête de la musique on Saturday June 21, so reserve your date now.

A top-notch program for everyone, with folk, Celtic, rock, blues, pop rock, in French and English, covers and comps.

German :

Die Mjc Marbache lädt Sie ein, dieses schöne musikalische Ereignis anlässlich der Fête de la Musique am Samstag, den 21. Juni, mit ihr zu teilen, also reservieren Sie sich schon jetzt Ihr Datum.

Ein Top-Programm für alle mit Folk, keltischen Liedern, Rock, Blues, Pop-Rock, auf Französisch und Englisch, Coversongs und Eigenkompositionen.

Italiano :

L’Mjc Marbache vi invita a partecipare a questo meraviglioso evento musicale sabato 21 giugno, quindi prenotate subito la vostra data.

Ce n’è per tutti i gusti: folk, celtico, rock, blues e pop rock, in francese e in inglese, oltre a cover e nuove composizioni.

Espanol :

El Mjc Marbache le invita a compartir este maravilloso acontecimiento musical el sábado 21 de junio, así que reserve ya su fecha.

Hay para todos los gustos, con folk, celta, rock, blues y pop rock, en francés e inglés, así como versiones y nuevas composiciones.

