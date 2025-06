Fête de la Musique Marine & Co Minigolf Montignac-Lascaux 21 juin 2025 20:00

Dordogne

Fête de la Musique Marine & Co Minigolf Chemin de Saint-Pierre Montignac-Lascaux Dordogne

Début : 2025-06-21 20:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Le Minigolf de Montignac-Lascaux célèbre la fête de la musique avec Marine & Co sur une ambiance Soul Jazz Latin. Repas sur réservation.

Minigolf Chemin de Saint-Pierre

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 31 02 42

English : Fête de la Musique Marine & Co

Montignac-Lascaux Minigolf celebrates the fête de la musique with Marine & Co, featuring Soul Jazz Latin. Meals on reservation.

German : Fête de la Musique Marine & Co

Der Minigolfplatz von Montignac-Lascaux feiert den Tag der Musik mit Marine & Co zu einer Soul-Jazz-Latin-Atmosphäre. Mahlzeiten auf Reservierung.

Italiano :

Il Minigolf di Montignac-Lascaux celebra la festa della musica con Marine & Co con una colonna sonora Soul Jazz Latin. Pasti su prenotazione.

Espanol : Fête de la Musique Marine & Co

Montignac-Lascaux Minigolf celebra la fête de la musique con Marine & Co al son de Soul Jazz Latin. Comidas previa reserva.

