Massabrac

FÊTE DE LA MUSIQUE

FETE DE LA MUSIQUE Massabrac Haute-Garonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

On vous donne rendez-vous le dimanche 21 juin pour une journée festive, conviviale et pleine de bonne humeur à la fête locale de Massabrac.

Soirée proposée par Le Chant de l’Être et la Mairie de Massabrac. 18 .

FETE DE LA MUSIQUE Massabrac 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 6 08 35 33 66 bichetteetchaton31@gmail.com

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English :

We look forward to seeing you on Sunday, June 21, for a festive, friendly, and fun-filled day at the Massabrac local festival.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Massabrac a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE