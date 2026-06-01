FÊTE DE LA MUSIQUE Massabrac
FÊTE DE LA MUSIQUE Massabrac dimanche 21 juin 2026.
Massabrac
FÊTE DE LA MUSIQUE
FETE DE LA MUSIQUE Massabrac Haute-Garonne
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
On vous donne rendez-vous le dimanche 21 juin pour une journée festive, conviviale et pleine de bonne humeur à la fête locale de Massabrac.
Soirée proposée par Le Chant de l’Être et la Mairie de Massabrac. 18 .
FETE DE LA MUSIQUE Massabrac 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 6 08 35 33 66 bichetteetchaton31@gmail.com
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English :
We look forward to seeing you on Sunday, June 21, for a festive, friendly, and fun-filled day at the Massabrac local festival.
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Massabrac a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE