FÊTE DE LA MUSIQUE Mauguio
FÊTE DE LA MUSIQUE Mauguio dimanche 21 juin 2026.
Mauguio
FÊTE DE LA MUSIQUE
Mauguio Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Célébrons ensemble et en musique le retour de l’été !
À Carnon
Venez fêter la musique avec le groupe BLACK FOX : Pour tous les fans des grands groupes Pop Rock Police, U2, Inxs, Niagara, Rita Mitsouko, Téléphone, AC DC, retrouvez ce groupe formé de 7 artistes pour un concert pop rock 80
Dès 21h sur le Port. Renseignements : 04 67 50 51 15
À Mauguio programme annoncé prochainement .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com
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English :
Let’s celebrate the return of summer with music!
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Mauguio a été mis à jour le 2026-05-22 par 34 OT MAUGUIO-CARNON
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