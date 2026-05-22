Mauguio

FÊTE DE LA MUSIQUE

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Célébrons ensemble et en musique le retour de l’été !

À Carnon

Venez fêter la musique avec le groupe BLACK FOX : Pour tous les fans des grands groupes Pop Rock Police, U2, Inxs, Niagara, Rita Mitsouko, Téléphone, AC DC, retrouvez ce groupe formé de 7 artistes pour un concert pop rock 80

Dès 21h sur le Port. Renseignements : 04 67 50 51 15

À Mauguio programme annoncé prochainement .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com

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English :

Let’s celebrate the return of summer with music!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Mauguio a été mis à jour le 2026-05-22 par 34 OT MAUGUIO-CARNON