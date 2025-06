Fête de la musique – Square Jean Moulin Mauléon-Licharre 21 juin 2025 19:00

Zinka bizirik, avec le soutien de la mairie de Mauléon-Licharre, organise la fête de la musique.

Voici le programme :

– Batuca’tak, percussions festives,

– Alea lyrique, rap fusion,

– Monsieur et madame Loops, électro dub et punky reggae.

Buvette et restauration sur place. Venez nombreux partager un moment festif et musical au coeur de la Soule. .

Square Jean Moulin Rue Arnaud de Maytie

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

