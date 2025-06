FETE DE LA MUSIQUE MAURAN MONTE LE SON ! – place du village Mauran 20 juin 2025 19:00

Haute-Garonne

Début : 2025-06-20 19:00:00

fin : 2025-06-21 02:00:00

2025-06-20

Le vendredi 20 juin 2025, le Comité des fêtes de Mauran et l’association Ô Bocaux Thé coorganisent la fête de la musique à Mauran.

La manifestation aura lieu sur la place du village et commencera à partir de 19h00.

Une quarantaine de musiciens locaux, dont de nombreux chanteurs en duo et en chorale, seront présents pour animer cette soirée.

Restauration et buvette sur place avec un paiement CB possible à partir de 5€ .

Mauran 31220 Haute-Garonne Occitanie obocauthe@gmail.com

English :

On Friday June 20, 2025, the Comité des fêtes de Mauran and the Ô Bocaux Thé association are co-hosting the Fête de la Musique in Mauran.

The event will take place in the village square, starting at 7pm.

Some forty local musicians, including many singers and duos, will be on hand to perform

German :

Am Freitag, den 20. Juni 2025, veranstalten das Festkomitee von Mauran und der Verein Ô Bocaux Thé gemeinsam das Musikfest in Mauran.

Die Veranstaltung findet auf dem Dorfplatz statt und beginnt um 19.00 Uhr.

Rund 40 lokale Musiker, darunter zahlreiche Duett- und Chansonsänger, werden anwesend sein

Italiano :

Venerdì 20 giugno 2025, il Comité des fêtes de Mauran e l’associazione Ô Bocaux Thé organizzano un festival musicale a Mauran.

L’evento si svolgerà nella piazza del villaggio e inizierà alle 19.00.

Si esibiranno circa quaranta musicisti locali, tra cui alcuni cantanti e duo

Espanol :

El viernes 20 de junio de 2025, el Comité des fêtes de Mauran y la asociación Ô Bocaux Thé organizarán conjuntamente un festival de música en Mauran.

El evento tendrá lugar en la plaza del pueblo y comenzará a las 19:00.

Actuarán unos cuarenta músicos locales, entre ellos varios cantantes y dúos

